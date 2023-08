Ach, überall Aufregungen! Meistens, weil irgendwelche Neurotiker meinen, man müsste wo was reformieren. Zum Beispiel das Schulsystem. Vielleicht noch so, dass die Schüler was davon haben. Oder bei den Ärzten: Da wollen die Patienten doch glatt eine gute Versorgung auch ...