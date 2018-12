Das Schönste ist das Geschenkpapierl

Unter ökologisch Bewegten gilt es als schick, beim Thema Verpackungen in Aufregung zu geraten. Also: Darüber, dass heute alles viel zu viel verpackt ist, und dieser ganze Müll die Weltmeere verseucht. Und darüber, dass man fast nichts Unverpacktes mehr kaufen kann, und dass zu Weihnachten alles ohnehin Verpackte nochmals verpackt wird. Beim derzeit stattfindenden Einpapierln unzähliger Weihnachtsgeschenke drängt sich der Lebensberatungsredaktion auf, auch in dieser Sache ein Abregen zu empfehlen. Denn: Das eine Geschenkpapier Engerl drauf, das andere Streifen, und das dritte sogar Sternderl. Die kann man anschauen und muss sich nicht ärgern. Kommt dann bei der Bescherung der Inhalt zum Vorschein, sieht man oft: Das Papierl war eigentlich noch das Beste. Übrigens: Für die eigene Tochter gibt es heuer ein elektrisch betriebenes, geh- und wieherfähiges rosarotes Plastikpferd mit lila Stern am Hirn, Einhorn und Flügeln, auf dem eine leucht- und blinkfähige Plastikprinzessin sitzt. Übrigens: Das Geschenkpapier ist rosa. Mit Einhörnern drauf.