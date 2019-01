Drück mich mal!

Für einige Aufregung sorgt gerade ein Gerichtsurteil in Deutschland: Dort wird der "Bestell-Knopf" verboten. Das ist kein Kleidungsverschlussutensil aus dem Otto-Katalog, sondern der technisch neueste Schrei, mit dem uns der Weltkonzern Amazon beglückt: Man pickt so ein Ding zum Beispiel auf die Waschmaschine, programmiert es, drückt drauf, und eine hilfsbereite künstliche Intelligenz bestellt gleich mal Waschmittel nach. Oder man klebt ihn aufs Nachtkastel und ordert per Knopfdruck neue Kondome. Oder so ähnlich. Jedenfalls:

Konsumenteninformation, Datenschutz, Preisauszeichnung, lauter Probleme - und daher: Verbot.