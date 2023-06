Ein Fest für die Na...dings

Mei, so schön. Diese Woche war in Aussee wieder das Narzissenfest. Der Anblick, der Duft, das Brauchtum, die Trachten. Schön. Sicher, so mancher Naturschützer könnte schon in eine gewisse Aufregung verfallen, im Angesicht des unfreiwilligen Ablebens von rund 700.000 der Amaryllisgewächse für die Blütenorgie. Immerhin wird die Vegetation über die Modalitäten an der Mitwirkung nicht befragt worden sein. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. Man kann nämlich im schönen Österreich ein solches Fest auch ganz ohne botanische Enthauptungskommandos organisieren. Wir modulieren das ...