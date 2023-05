Explosionen in Zeitlupe

Also, das Weltall ist schon voll von unglaublichen Phänomenen. Ein ganz besonderes versetzt gerade die Astronomen im helle Aufregung: In den interstellaren Tiefen wird gerade eine gigantische Explosion beobachtet - die aber schon zwei Jahre dauert. Da stürzt eine riesige Wasserstoffwolke in ein monströses schwarzes Loch, und darum rumst es jahrelang, dass das halbe Universum wackelt. Na bumm.

Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: abregen. Denn gegen unser Österreich verzwergt auch das ganze Universum. Die SPÖ stürzt eigentlich schon seit dem ...