Fionas Gemüse-Plan feiert ein Comeback

Was früher einmal ein Aufreger war, ist heute oft ganz selbstverständlich. Society-Lady Fiona Grasser etwa sorgte vor Jahren für einen Sturm der Entrüstung, als sie meinte, die Leute mögen in Zeiten hoher Preise doch Gemüse auf der Terrasse anpflanzen. Heute steht die Idee der Kristall-Erbin hoch im Kurs - jedenfalls in Großbritannien. Die aufgeregten Briten setzen aus Angst vor drohenden Preissteigerungen nach dem Brexit voll auf Balkongemüse. Zeitungen berichten, warum dafür

Tomaten, Kopfsalat, Brokkoli, Kartoffeln und Spargel

besonders geeignet sind. Und Hausfrauen schwärmen im Fernsehen, wie sie mit Balkongemüse die Inflation bekämpfen wollen. Solche Ernährungstipps sind indes nicht ganz neu. Auch manche Herrscherdamen früherer Jahrhunderte wandten sich mit kulinarischen Ratschlägen ans Volk. "Wenn sie (die Franzosen) kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen", soll Königin Marie Antoinette gesagt haben. Und wie meinte Kanzler-Gattin Alwine Dollfuß in den entbehrungsreichen 1930er-Jahren: Auch aus einer Wursthaut lässt sich eine schmackhafte Suppe kochen!