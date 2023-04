Glückliches, unwichtiges Österreich

Die Aufregungen, die die Welt ins Wanken bringen, sind derzeit alle gleich: Ein Russe, der 30 Jahre verpennt hat und glaubt, sein Land wäre noch eine Supermacht. Ein Chinese, der tausend Jahre in die Vergangenheit zurückschaut - und gerne wieder hätte, was damals war. Auch ein Ex-US-Präsident wollte America wieder great machen, so wie früher halt. Und jetzt glaubt auch noch ein Franzose, seine Nation wäre noch so "grande" wie vor 200 Jahren - und denkt, er könnte mit den ...