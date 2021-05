Man könnte aus der Haut fahren vor lauter Ärger und Aufregung, wie bei uns einfach nichts weitergeht. Und zwar beim Verkehr. Wollt da in Salzburg nicht mal einer eine Hochleistungstraße für die Bahn bauen? Wegen was wurde das jetzt gerade gestoppt? Und in welcher Phase der Planung der Planung der Vorbereitung ist grad die U-Bahn durch die Stadt? Werden wir das noch erleben, dass Linz eine neue Donaubrücke bekommt? Und was ist mit dem - wie hieß der - Brenner-Basistunnel? ...