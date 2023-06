Lasst die Farbenblinden ran!

Es gibt jetzt so eine Fernsehserie, die irgendwo in England um 1813 spielt. Lauter Adelige tummeln sich da lustwandelnd in schönen Hallen, und - welch eine Aufregung - etliche wurden mit schwarzen oder farbigen Darstellerinnen und Darstellern besetzt. Und in einer aktuellen Anne-Boleyn-Verfilmung ist sogar die glücklose Königsgattin als Schwarze dargestellt. Na frage nicht! Da waren die Kulturkämpfer und Authentizitätsbewahrer schon wieder auf den Barrikaden. Sogar einen Fachausdruck gibt es dafür: Colorblind Casting. Also farbenblinde Besetzungen.

Die Lebensberatungsredaktion ...