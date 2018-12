Nach der stillsten Zeit wird's endlich ruhiger

Erstaunlich ist, dass just in den Tagen, in denen die Menschen hektischer und aufgeregter als sonst durch Einkaufszentren und Weihnachtsmärkte drängen, das allergrößte Theater um die Stille gemacht wird. Sogar die Politik wirbt damit. Im Internet tauchten vor Weihnachten in einem freiheitlichen Werbespot wieder die unsäglichen "Hubers" auf, die sich von HC Strache erklären lassen, warum es denn so still ist: weil nämlich die FPÖ illegale Migration gestoppt und den UN-Migrationspakt verhindert habe. Nun könnte man sich fragen, wie die von der FPÖ garantierte Stille zum Vorweihnachtslärm in den Straßen und Geschäften und der Knallerei rund um den Heiligen Abend passt. Wobei die Lärm-Spitzenwerte ja noch bevorstehen, wenn zum Ausklang der stillsten Zeit am 31. Dezember rundherum geballert wird, was das Zeug hält. Allerdings: Es gibt berechtigte Gründe, sich abzuregen. Immerhin dürfen wir darauf vertrauen, dass die Zeit der Stille bald vorbei ist und es dann, wie schon Karl Valentin wusste, endlich ruhiger wird - und die Hubers hoffentlich ehebaldigst wieder aus dem Netz verschwinden.