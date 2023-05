Und der Chat-Dodl hat doch recht!

Die Zeiten, wo man sich selbst googelt, sind ja vorbei. Heute tut man sich tschet-tschitipien. Also schauen, was die allwissende künstliche Intelligenz Chat-GTP ausspuckt, wenn man von ihr wissen will, wer man ist. Ein früherer Salzburger Politiker geriet über diesem Experiment in Aufregung: Sein Computer teilte ihm mit, dass er 2014 gestorben sei. Nochmals befragt, besann sich die Maschine, und stellte fest, er habe die Partei gewechselt. In einem weiteren Versuch wähnte ihn die Maschine als LH-Stv. von Kärnten, einmal ...