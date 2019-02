Von Frauen-Hintern und Treibhausgasen

Bierzeltschlager-Ikone Andreas Gabalier hat ein spezielles Talent, mit seinen Aphorismen - "Bei den Mädels schaue ich erst aufs Gesäß und dann ins Gesicht" - für Aufregung zu sorgen. Dass diese Woche so viel über die Früchte seines musikalischen Schaffens gestritten wurde, ist indes nicht seine Schuld - sondern die der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla, die Gabalier mit dem Karl-Valentin-Orden auszeichnen will. Was nun die Hüter des Valentin-Erbes in helle Aufregung versetzte. Dabei ging ein anderer Kulturskandal unter: "Österreich, du dummes Huankind" - so ungestüm empörte sich Schriftstellerin Stefanie Sargnagel darüber, dass nicht ihre Favoritin, sondern eine Elektropopsängerin zum Song Contest reisen darf. Wie es geht, sich abzuregen, wo Aufregung vonnöten wäre, zeigte diese Woche die Umweltministerin vor. Zur Meldung über den weiteren Anstieg der Treibhausgase sagte sie nonchalant, man habe den "Handlungsbedarf sehr rasch erkannt". Aber wie heißt es in einer alten japanischen Weisheit: "Ein echter Mönch hält seinen Mittagsschlaf, auch wenn die Welt untergeht."