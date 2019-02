Zeig mir deine Venen, Darling!

Wer in aller Welt ist ob dieses Zivilisationsproblems noch nicht in helle Aufregung verfallen? Siebenundfünfzig verschiedene Internetseiten, für die Bank, für das E-Mail, für den Tennisverein, für die Anonymen Alkoholiker - und mindestens siebenundfünfzig verschiedene Passwörter dafür. Die sich natürlich keiner merken kann. Einzige Alternative: ein Passwort für alle siebenundfünfzig blöden Login-Bildschirme. Mit herzlichem Dank vom Computerhacker für die Arbeitserleichterung. Also wie gesagt: Es ist ein Ärgernis.