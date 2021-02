Casanova geht am Stock

Die Piazzetta in Venedig - ein Sehnsuchtsort aller, die derzeit nicht reisen dürfen. Links der Campanile, rechts der Dogenpalast, wo Giacomo Casanova einst in den Bleikammern schmorte. Er muss ungefähr so ausgesehen haben wie der junge Mann auf dem Bild: Perücke, bestickter Seidenmantel, goldene Schuhe, ein Spazierstock mit Silberknauf.

Zur Zeit des Karnevals ist die Piazzetta normalerweise derart voll Menschen, dass keine Taube mehr landen kann. Heuer ist das anders. Zum "carne vale", dem Abschied vom Fleisch, ...