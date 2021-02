Warum checkst sie's denn nicht?

So schauen Besserwisser. So strecken die Vorlauten ihren Arm aus. Nicht drohend, aber offensiv und oberlehrerhaft genug, um ohne böse Absicht aber doch ihre Überlegenheit zu dokumentieren. Die Körperhaltung legt der zentralen Gestalt des Bildes ganz ohne Worte in den Mund, was sie zur Statistinnen rechts von ihr gesagt hat: "Habe ichs's dir denn nicht eh gesagt, wie's geht?"Und in den Augen der Besserwisserin liegt auch diese leichte Verzweiflung, die den Kummer um die Ahnungslosigkeit der ganzen Welt einschließt: ...