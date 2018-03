Am Himmel wird der Faule fleißig

Von Drohnen wird uns bald der Kopf schwirren, denn sie sind auf einmal zu allem zu gebrauchen.

Bits & Bites SN

Die erste Drohne, mit der sich eine nennenswerte Zahl von Menschen auseinandersetzte, hieß Willi. Der faule Willi aus der Biene Maja. Gegen die gemeine männliche Bienen war er dennoch fleißig. Über sie ist in Erfahrung zu bringen, dass sie sich weder an Arbeiten im Bienenstock noch am Sammeln von Nektar beteiligt. Sie ist nicht einmal in der Lage, Nektar aus Blüten aufzunehmen. Zu ihrer eigenen Ernährung ist sie auf andere angewiesen. Erst nach der Geschlechtsreife fliegen Drohnen regelmäßig aus, um nach begattungsfähigen Bienenköniginnen zu suchen. Eine Schelmin, die sich da jetzt fragt, ob die Zuschreibung nur für männliche Bienen gilt.

Ein komplett anderes Bild entstand, als 2001 die USA begannen, über Afghanistan Panzerabwehrraketen und Bomben aus Drohen gegen die Taliban abzuwerfen. Nicht aus Bienen sondern aus gleichnamigen unbemannte Flugobjekten. Mit dem "Drohnenkrieg" gegen Terroristen verlor die Drohe ihre Unschuld. Seither durchlebt die Drohne einen Bedeutungs- und Paradigmenwechselt. Googelt man im Internet nach dem Begriff Drohne, kommt die faule männlich Biene quasi nicht mehr vor. Dafür liest man Schlagzeilen wie: Anführer der größten Fraktion pakistanischer Taliban von Drohne getötet, Versuch mit tausenden Gummi-Enten: Mit Drohnen zählt sich's besser, Hilfsorganisation stellt für Suche nach Wrack Drohne bereit, 1.200 Drohnen im Himmel über Pyeongchang zeichnen dreidimensionale Figuren, Drohnen als Paketzusteller getestet. Laut letzten Meldungen denkt jetzt auch Porsche über Drohnen für den Personentransport nach. Das Bild von Drohnen hat sich gehörig gewandelt. Sie sind mittlerweile in allen Rollen vorstellbar. Nur nicht in der des faulen Taugenichts.

Nur eines werden Drohnen auch in weiter Zukunft nicht ablegen können. Ihre sprachliche Herkunft. Drohne wurde vom Niederdeutschen drane, drone übernommen, das - lautmalend - etymologisch mit dem Verb dröhnen verwandt ist. Und das tun sie alle, ob männliche Biene auf Hochzeitsflug im Garten oder bald schon Lieferdrohnen mit Paket im Schlepptau: Sie dröhnen uns die Ohren voll.