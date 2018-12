Was ist im vergangenen Jahr in der digitalen Welt passiert? Handys wurden wieder größer, Uhren und Häuser smarter und unser Lifestyle noch ein wenig digitaler. Sonst war über den Markt der Gadgets und digitalen Must-haves wenig zu vermelden. Noch immer kein Geruchsfernsehen, keine

Lieferdrohnen, die smarte Kühlschränke mit gebratenen Tauben befüllen, und keine Chips unter der Haut, die uns Zugang zu allem und jedem ermöglichen. Gut so.