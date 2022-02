Die Rechnung fürs Onlineshopping

Nahe, nachhaltig und naturnah soll Einkaufen sein. Onlineshopping hat in dieser Vorstellung keinen Platz.

Manchmal muss es sein: Etwas im Internet gesehen, es gefiel, die Kreditkartennummer war rasch eingegeben, ein paar Tage darauf die Zustellung und so stehe ich schlussendlich doch wieder vor dem Paketautomaten in der Postfiliale, um mit schlechtem Öko-Gewissen das Bestellte zurückzuschicken. Neben mir müht sich eine Dame hörbar mit der Abholstation ab. Eine Wand mit unzähligen gelben Türchen und Laden (wie aus besten Joki-Kirschner-Zeiten), hinter denen die bestellte Ware auf ihre Besitzer wartet: "Wo muss ich denn jetzt den …" und "Wie kann ich denn jetzt wieder ...". Satzfetzen dringen an mein Ohr, während ich versuche, den einknöpfigen Paketautomaten zu bedienen. Die Dame will, dass ihr geholfen wird, sie bindet das ganze Postfoyer akustisch in ihr Vorhaben ein, doch da bin nur ich.

Nach dem "Wo ist jetzt nun wieder das Türl mit der Nummer …" hab ich mein Paket samt schlechtem Gewissen in der Luke des Automaten versenkt. Welches Ladl hätte sie denn gerne?, frage ich mich, da offenbart sich die kleine Gemeinheit, die sich schon bald als noch viel größere entpuppt. Das Türl, das sich automatisch geöffnet hat, ist für die Dame unerreichbar - in der allerobersten Reihe der Schrankwand in Gelb. Ich mache einen Schritt auf sie zu. "Darf ich?", biete ich Hilfe an. "Gerne, aber seien Sie vorsichtig, das Paket ist schwer, da ist Hundefutter drinnen." Hundefutter? Tatsächlich, im 15-Kilo-Vorteilspack. "Meine Tochter bestellt alles im Internet", sagt sie, "der Kofferraum von meinem Auto ist eh schon offen, der Weiße da draußen auf dem Parkplatz."

Meine Sünden sah ich an diesem Tag als verbüßt an. Bei den Mitarbeitern der Post, die das 15-Kilo-Paket ganz oben eingeschlichtet haben, bin ich mir allerdings nicht sicher, ob sie dafür in die Hölle kommen sollen oder ob sie bei solchen Bestellungen nicht ohnehin längst dort sind.