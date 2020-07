Es ist ein Kampf der Giganten, doch wenn Goliath gegen Goliath antritt, wer wird da wohl verlieren?

Volkswagen, Honda, Henkel, Starbucks, Coca-Cola, The North Face, Patagonia, Ben & Jerry's und noch hundert weitere Unternehmen haben sich in den vergangenen Wochen der Initiative #StopHateForProfit und damit einem Werbeboykott von Facebook angeschlossen. Gut so, denn das weltweit größte soziale ...