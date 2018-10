Künstlich intelligenter Kauderwelsch

Künstliche Intelligenz wird oft dazu genutzt, Menschen und ihr Verhalten zu analysieren. Wir holen zum Gegenschlag aus.

Frau Lohner, könnten Sie das bitte vorlesen: "Die Europäische Union soll im globalen Wettbewerb den Rückstand bei künstlicher Intelligenz gegenüber Asien und den USA aufholen. Dies ist das erklärte Ziel der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft." Was das mit Ihnen zu tun hat? Nicht viel und doch auch wieder einiges.

Künstliche Intelligenz wird immer dort eingesetzt, wo menschliche Intelligenz zu teuer oder das zu Analysierende zu komplex, also unpackbar, ist. Einfach unpackbar ist zum Beispiel auch ihr vermuteter Einsatz bei den Zugansagen am Bahnsteig. Chris Lohner spendete der ÖBB dafür ihre Stimme. So kündigte unlängst die künstliche Intelligenz mit der Stimme von Frau Lohner an, die S-Bahn nach Salzburg habe zehn bis fünfzehn Minuten Verspätung, um im selben Atemzug zu verlauten, dass die S-Bahn nach Salzburg jetzt einfahre.

Wie jetzt? Die menschliche Intelligenz nebenan klärte auf: Der Zug fahre zwar ein, müsse dann aber warten, bis ihn der Railjet überholt habe. Und so war es dann auch.

Schön dabei, dass die künstliche Intelligenz schließlich auch noch recht bekam. Wir hatten fünfzehn Minuten Verspätung - bei der Ankunft.

Nicht selten hört man Frau Lohner einen zweiten Satz sprechen, in dem sie eine Verspätung auch begründet. Er lautet: "Der Grund für die Verspätung ist eine erforderliche Änderung im Betriebsablauf." Danke für die Information, denkt man im ersten Augenblick, um gleich darauf zu reflektieren: Eine Verspätung ist doch eine Änderung im Betriebsablauf. Ergo sagt der Satz, den der Computer mit der Stimme von Frau Lohner da spricht: Grund für die Verspätung ist eine Verspätung.

Aber so genau will man es ohnehin nicht wissen, denn es ist kalt oder es regnet. Warum wünscht man den wartenden Menschen nicht einfach einen angenehmen Aufenthalt - am Bahnsteig? Diese Ausgeburt emotionaler Intelligenz sollte man der künstlichen Sprechmaschine unbedingt auch noch beibringen.