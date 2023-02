Mega Tupperparty auf Instagram

Influencer ist ein relativ neuer Beruf mit einem recht altem Geschäftsmodell.

Influencer kosten Sie nur einen Huster? Und gegen alles, das viral geht, sind Sie immun? Dann können Sie sicher sein, dass der letzte Schrei von Ihnen ungehört bleibt. Denn Trends werden nicht mehr in Rom, Paris oder New York gemacht. Das, was angesagt ist, wird im Internet verkündet. Auf Instagram. Dort besorgen Influencer das Geschäft. Trendsetter hätte man sie früher genannt, Vorbilder noch früher. Das passt aber auch ganz gut in die heutige Zeit, denn Influencer zeigen mit Bildern vor, ...