studiVZ und andere Missverständnisse

Mit April ist das soziale Netzwerk studiVZ nicht mehr. Andere Großprojekte gingen voran. Sie haben einiges gemeinsam.

Gruscheln ist nicht mehr. Was das genau ist, wollten und konnten die Betreiber von studiVZ ohnehin nie erklären. Vermutlich hätte man auf das Anstupsen bei Facebook verweisen müssen. Das US-Netzwerk war von Anfang an das größte Problem von studiVZ. Das wurde im November 2005 gegründet, mit ähnlichen Funktionen wie Facebook, was studiVZ später auch eine Klage einbrachte.

Dazwischen brannte die Plattform wie ein Strohfeuer. Was ursprünglich für die 2,3 Millionen Studenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz konzipiert ...