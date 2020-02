Im Lichte der Wissenschaft lässt sich vieles erklären. Besser wird es dadurch aber nicht.

Warum verhalten sich manche Zeitgenossen in der digitalen Welt so daneben? Trolle nennt man sie, wie die unberechenbaren Fabelwesen der nordischen Mythologie. In ihren Kommentaren im Internet zielen sie gezielt auf die emotionale Provokation anderer Gesprächsteilnehmer ab. Sie verhalten sich ...