Von den fatalen Folgen negativer Gefühle

Emotionen sind der Treibstoff von Facebook. Nur so kann die Fehlentscheidung der Social-Media-Plattform erklärt werden, Gewaltaufrufe gegen Russland zuzulassen. Sätze wie "Tod den russischen Eindringlingen" sind seit vergangener Woche erlaubt. Sie verstoßen normalerweise gegen Konzernrichtlinien. Emotionen binden Nutzer an ein Produkt. Doch in einer Zeit des Gegeneinanders sollte eigentlich alles daran gesetzt werden, diese Emotionen nicht weiter zu schüren.

Dass die Fehlentscheidung von Facebook, Gewaltaufrufe zuzulassen, nun von Russland dazu genutzt wird, an der Eskalationsspirale zu drehen, muss ...