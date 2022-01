Von Stalkern, Spionen und verlorenen Schlüsseln

Der AirTag von Apple ist knapp ein Jahr auf dem Markt und sorgt immer noch für Schlagzeilen.

Die Idee ist an sich harmlos. Man packt ein Gerät in Form einer 2-Euro-Münze voll mit Elektronik samt Batterie und das kann dann in Verbindung mit einem iPhone von Apple genau sagen, wo es sich befindet. AirTag heißt es und es ist der perfekte Anhänger für einen Schlüssel, den man mithilfe des verbundenen Smartphones zentimetergenau orten kann. So genau, dass man den Schlüssel, den man auf der Anrichte vermutet, in der Garderobe und dort in der Jacke des Sohnes findet, ...