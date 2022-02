Wahrheit zwischen glauben und wissen

Donald Trump hat seine eigene Social-Media- Plattform gegründet. Ist der Name Programm?

Truth Social heißt die Social-Media-Plattform von Ex-US-Präsident Donald Trump. Nach zahlreichen Ankündigungen hat er sie in dieser Woche gestartet. Truth wie Wahrheit. Und diese Wahrheit liegt im Auge des Betrachters,

so sagt man. Vor allem sagt das Neo-Internetunternehmer Donald Trump, der schon bei seiner Angelobung als Präsident von alternativen Fakten faselte.

Doch was ist Wahrheit? Eine Aussage ist dann wahr, wenn der Sachverhalt der Aussage tatsächlich besteht. Was aber, wenn der Sachverhalt unklar ist? Hilft dann nur mehr glauben? Wo doch glauben nichts wissen heißt, und - noch mal umgekehrt - wer nichts weiß, alles glauben muss?

Wie kommt die Wissenschaft zur Wahrheit, wenn sie das gefragte Wissen noch nicht geschaffen hat? Sie bildet Theorien und versucht diese zu bestätigen. Die Spielregeln dabei: Die Theorie muss nachvollziehbar sein und die Bestätigung ebenso. Von jeder und jedem, jederzeit. So entsteht wissenschaftlicher Konsens.

Und wie gehen wir damit um, wenn wir etwas nicht wissen?

Wir bilden ebenfalls Theorien über das, wie wir glauben, dass es ist. Und dann fragen wir andere, was sie glauben, und je mehr an das glauben, was wir glauben, desto wahrer wird es - zumindest für uns. Soziale Medien mit ihren Filterblasen pushen uns dabei, denn sie spülen noch mehr Menschen in unsere Filterblase, die das Gleiche zu wissen glauben wie wir, um unser soziales Netzwerk zu erweitern (und nicht um soziales Engagement zu zeigen - auch so ein begriffliches Missverständnis).

Übrigens: Der Start von Trumps Truth Social war mehr als holprig und der ganz wirkliche Start musste erneut verschoben werden. Wurde das soziale Netzwerk schlecht programmiert? Hat Trump zur Eröffnung ein Kabel durchgeschnitten? Ist der Ansturm tatsächlich zu groß? Keiner weiß es und in diesem Fall darf auch jede und jeder glauben, was sie und er will. Weil es in Wahrheit besser so ist, wie es ist.