Wer lauter schreit, hat in Zukunft das Sagen

Bits & Bites SN

Mancher hält sie beim Fernsehen wie ein Zepter in der Hand - denn noch garantiert sie die Herrschaft über das TV-Programm. Jetzt sagen Experten ihr Ende voraus: Die Fernbedienung soll durch Sprachassistenten abgelöst werden. Denn Alexa, Cortana, Siri und wie sie alle heißen verschwinden in keiner Sofaritze und werden nicht unter einem Stapel Zeitungen verlegt. Sie gehorchen aufs Wort.

"Alexa, zeig die nächste Folge House of Cards!"

Durch den Boom der Smart-

Home-Technik ist mittlerweile sogar die Sprachsteuerung des gesamten Wohnzimmers möglich. So könne neben dem Fernseher auch die Heizung und das Licht mit der eigenen Stimme vom Sofa aus bedient werden.

"Alexa, stopp, zeig das aktuelle Bundesliga-Spiel!"

"Stopp, Alexa, zeige House of Cards!"

So wird sich der Kampf um die Fernbedienung wohl zu einem Schreiduell im Wohnzimmer weiterentwickeln. Fortschritt? Kaum. Oder doch? Denn es gibt auch die Möglichkeit, dass Sprachassistenten bestimmte Stimmen ignorieren. So gewinnt in Zukunft der die Hoheit über den Fernseher, der den Sprachassistenten besser konfiguriert. Und danach die Bedienungsanleitung unter einem Stapel Zeitungen verschwinden lässt.