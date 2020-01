Zwei Königskinder im Internet

Liebesbeziehungen zwischen ersehnter Nähe und gebotener Distanz.

Lea ist nicht zu shippen. Das steht fest. Zumindest für die jungen Damen an der Bushaltestelle. Wollten die beiden Unbekannten eine Freundin auf die Schaufel nehmen? Oder ist das Onlineportal, welches laut Eigenwerbung die Menschen nur paarweise verlassen, mittlerweile so im Sprachgebrauch der jüngeren Generation verwurzelt, dass die das digitale Verkuppeln für den Normalzustand halten?

Ein Blick ins Internet, zuverlässige Quelle für alle Phänomene, die ebendort entstanden sind, gibt Auskunft: Shippen nennt man den Wunsch, dass zwei Menschen in einem Roman oder einer Fernsehserie eine Beziehung beginnen. Die Herkunft wurzelt in den Neunzigern, als das Wort erstmals in Onlineforen zur Serie "Akte X" auftaucht. Unzählige Fans haben sich gewünscht, dass Mulder und Scully endlich zueinanderfinden (vermutlich haben Aliens was dagegen gehabt).

Einer der ersten Shipper war aber der römische Dichter Ovid. Er schrieb die Geschichte von Hero und Leander nieder, die Vorlage für die Volksballade "Es waren zwei Königskinder". Die, durch ein tiefes Wasser getrennt, nie zusammenkamen.

Andersrum, dass einem jemand näher kommt als gewünscht, kann aber auch zum Problem werden. Das hat die Online-Dating-Plattform Tinder erkannt. Sie bietet

in der US-Version einen Panik-Knopf in der App an. Wer beim Date mit einem Unbekannten in eine unangenehme Situation kommt, kann ihn drücken. Dann wird sie oder er aufgefordert, einen Code einzugeben. Geschieht das nicht, wird eine Nachricht gesendet. Bleibt auch diese ohne Antwort, erfolgt ein Anruf. Und wenn man dann noch immer nicht reagiert, wird die Polizei informiert. Bleibt zu hoffen, dass sie oder er bis dahin nicht schon im tiefen Wasser treibt.