Jetzt ist Hirschers Karriere vollendet

Noch am Wochenende haben Marcel Hirscher Zweifel geplagt, ob das Programm, das er sich hier in Südkorea zumutet, nicht doch zu groß sei. "Das frage ich mich jeden Tag", antwortete er auf die Frage, ob ein Antreten in der Alpinen Kombination Sinne mache oder nicht.

SN/ap Marcel Hirscher holte das Gold, das ihm in seiner Karriere gefehlt hat.