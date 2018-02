Olympische Winterspiele: Da sein ist alles!

Mein Tipp aus eigener Erfahrung: Egal, wie die äußeren Umstände sind, am Tag X zählt nur die Verbindung zu sich selbst.

Wenn sich Gedanken um das Spiel mit der Zeit drehen, spielt Seltenheit oft die tragende Rolle. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Neujahr - und im Sportlerleben: Olympische Spiele -, die sind deshalb so besonders besondere Anlässe, weil sie nicht jede Woche im Kalender stehen.

Nur alle vier Jahre nur eine bis höchstens drei, vier Medaillenchancen: Wenn das keine Verknappung ist, was dann?

Um die Pulsfrequenz noch zu erhöhen: Angenommen, jemand startet zwei Mal im Leben bei Olympia (viele schaffen es nur ein Mal; andere, die auch gut sind, nie!), verbringt er in der Olympiade, also der Zeit zwischen den zwei Olympiateilnahmen, 1457 Tage mit Training und Vorbereitung und bei den Spielen selbst dann nur einen (bis höchstens drei, vier) Tag(e) im "Wettkampf seines Lebens".

Verständlich, wenn Athleten/-innen sich bemühen, das zu relativieren, doch ganz entziehen kann sich dieser Relation des Außergewöhnlichen auf der Weltbühne des Sports kaum jemand! Ich selbst habe es auf fünf Teilnahmen (vier Olympiaden) gebracht. 1994, in Lillehammer, war ich dabei, aber nicht wirklich da, weil zu überwältigt vom Drumherum. Vier Jahre später, in Nagano 1998, haben wir nicht im olympischen Dorf gewohnt, deshalb viel vom olympischen Geist und auch den Medaillen verpasst. Zusammenfassung meiner Schwester damals: "Hermann Maier ist weiter g'flogen, als du gesprungen bist, Felix." Salt Lake City 2002: drei Bronzemedaillen in drei Bewerben! Franz Klammer gratulierte mir mit Verweis auf die Farbpsychologie: "Weißt eh: Zählen tut die Goldene!" Die gab's in Turin 2006 im Einzel und im Team (plus noch mal Einzel-Silber). 2010 durfte ich in Vancouver noch einmal einen Beitrag zu Team-Gold leisten und mich in den Einzelbewerben im Scheitern üben. Man sieht: Was zählt, ist der Weg - ihn zu erleben lässt sich nicht delegieren.

Was kann man Olympiateilnehmern/-innen also jetzt noch zurufen? Vielleicht: "Da sein ist alles!" Athleten/-innen, die am Tag X der Qualität ihres Weges vertrauen, die einfach ihr Bestes geben und nicht im außergewöhnlichen Augenblick Außergewöhnliches zu tun versuchen, haben die größeren Medaillenchancen. Denn gerade bei Olympia schlagen sich über Gebühr viele Athleten selbst. Warum!? Weil ihnen oft im Hype der Kontakt zu ihrer kindlichen (Sport-)Begeisterung und einem einfachen Gedanken verloren geht: "Wenn ich das, was ich am liebsten tue, jetzt 1457 Tage lang geübt habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es auch am Tag X gut hinkriege."

Präsenz gewinnt! Der intensive, klare und direkte Kontakt zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen: In der entscheidenden Phase bei Olympia macht diese mentale Qualität den entscheidenden Unterschied aus. Da sein - im wortwörtlichsten Sinne - ist alles! Egal, was die äußeren Umstände sind, jetzt zählt die gute Verbindung zu sich selbst.

Dieses Vertrauen in den eigenen Weg wünsche ich unseren Olympiateilnehmern/-innen für jeden Moment X, auf den sie sich vorbereitet haben. Mögen die Spiele gelingen.