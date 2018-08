ICH fahre gerne Rad. Allerdings fahre ich kaum in der Stadt. Ich spiele hin und wieder mit dem Gedanken, auch in der Stadt aufs Rad zu steigen, aber noch gehe ich lieber zu Fuß. Ich bin ein passionierter Fußgänger. Ich kann beim Flanieren gut nachdenken und ich liebe es, dabei die Menschen um mich herum zu beobachten. Allerdings werde ich immer öfter aus meinen Gedanken gerissen, weil irgendjemand auf einem Zweirad an mir vorbeirauscht.