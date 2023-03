Formel-1-Auftakt: Walisische Steine garantieren in Bahrain spannendes Racing

Vor dem Saisonstart in der Formel 1 sind alle Fahrer und Teammitglieder noch entspannt. Sonnenschein und knapp unter 30 Grad tragen ihr Übriges dazu bei.

Die Formel 1 startet in Bahrain in die neue Saison.

Genauso wie die Fans weltweit freue auch ich mich, dass die Rennaction in der Formel 1 nach der langen Winterpause endlich wieder losgeht und ich live vor Ort dabei sein kann. Bahrain bietet das perfekte Umfeld für den Saisonstart der Königsklasse, weil die klimatischen Bedingungen um diese Jahreszeit ideal sind und nicht so viel Trubel wie bei den meisten anderen Events herrscht. Zusätzlich konnte der Formel-1-Zirkus in der Woche vor dem Grand Prix drei Testtage auf der 5,412 Kilometer langen ...