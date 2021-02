Belgien will mit EU-Geld den maroden Justizpalast sanieren

Bei Justitia regnet es in Brüssel durchs Dach. Daher nimmt die belgische Regierung den EU-Wiederaufbaufonds wörtlich und will 60 Millionen Euro in die Renovierung des monumentalen Gerichtsgebäudes stecken. Fragt sich, ob das der Sinn der Coronahilfen ist.

SN/sn Stellenweise wachsen bereits Sträucher aus der Fassade des Justizpalastes in Brüssel.