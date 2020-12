Der Präsident allein im Hohen Haus

Warum David Sassoli eine Geistersitzung des EU-Parlaments in Straßburg eröffnet.

Der Streit um den Doppelsitz des EU-Parlaments in Brüssel und Straßburg ist seit diesem Montag um eine kuriose Facette reicher: Parlamentspräsident David Sassoli eröffnet die Plenarsitzung dieser Woche um 17 Uhr nämlich vor einem Geisterplenum in Straßburg - vor ihm nichts als leere Bänke. Die Sitzung findet jedoch in Brüssel statt, wohin auch Sassoli nach dem symbolischen Akt wieder zurückkehrt.

Das riesige zylinderförmige Gebäude in Straßburg ist dagegen seit fast einem Jahr verwaist. Alle Abgeordneten arbeiten entweder im ...