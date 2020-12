Die Christbäume stehen schon

In Belgien sind die Bäume schon aufgeputzt - und allerorts zu sehen.

Vorhänge werden überschätzt. Wie viele Wohnungen in Brüssel kommt auch die Ihrer Korrespondenten ohne aus, besser: Es gibt zwar welche, sie werden aber nie benutzt. Es wäre irgendwie unpassend. Weil wenn in Rom, handle wie die Römer, sagt ein altes Sprichwort. Und wenn in Brüssel, sei wie ein Brüsseler, und die haben keine Vorhänge, die Brüsseler. Wenigstens die meisten nicht.

Gut, die Wohnungen, deren Fenster ebenerdig auf die Straße gehen oder die im Halbstock oder auch im Souterrain ...