Ursula von der Leyen wohnt in Brüssel auf bescheidenen 25 Quadratmetern. Das Gehalt kann sich durchaus sehen lassen.

Am Sonntag hat Ursula von der Leyen also das Amt an der Spitze der EU-Kommission angetreten. Sie tat dies mit einem Festakt und mit einem Umzug.

Im Haus der Europäischen Geschichte wurde feierlich das Zehn-Jahres-Jubiläum des Vertrags von ...