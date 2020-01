Kataloniens Separatistenführer Carles Puigdemont und ein Mitstreiter nehmen ihre Mandate im EU-Parlament an. Sie erhalten eine Halbjahres-Gage an Nachzahlungen.

Montagmittag in Straßburg. Der zylinderförmige Bau des EU-Parlaments erwacht erst langsam zum Leben. Die meisten EU-Parlamentarier sind auf der Anreise, das Parlamentscafé ist noch geschlossen, ebenfalls der offizielle Eingang für die Presse. Noch herrscht also Ruhe in dem riesigen Gebäude ...