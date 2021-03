Warum der König das Volk in seinen Park lassen soll

Platz ist ein Privileg in der Corona-Pandemie. Philippe, der König der Belgier, hat besonders viel davon. Die Rede ist von dem weitläufigen Park im Brüsseler Stadtteil Laken, der allein dem Staatsoberhaupt und seiner Familie zur Verfügung steht. Das Gelände umfasst 186 Quadratmeter, was, wie der flämische Rundfunk vorrechnet, 250 Fußballfeldern oder dem halben Central Park in New York entspricht.

Der König, der mit seiner Familie das Schloss inmitten des Parks bewohnt, nutze die Grünanlagen bisweilen zum Joggen, heißt ...