10.000 Tickets für das Play-off sind schon weg

Nach vier Heimspielen in Serie durften die Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg Montag und Dienstag zwei freie Tage genießen. Ruhig ging es zu Wochenbeginn allerdings nur im Trainingszentrum in Taxham zu, im Ticketcenter der Bullen herrschte unterdessen Hochbetrieb. Seit einigen Tagen läuft der Kartenvorverkauf für das Heimspiel im Champions-League-Play-off am 17. August gegen den dänischen Meister Bröndby. Bis Dienstag waren 10.000 Tickets an die Dauerkartenbesitzer abgesetzt, am Mittwoch beginnt die zweite Verkaufsphase für Fanclub-Mitglieder, am Donnerstag der freie Verkauf. ...