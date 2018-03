600 Euro: Der Schwarzmarkt blüht wie nie

Red Bull Salzburg versucht den Weiterverkauf der Eintrittskarten vor dem Europa-League-Highlight gegen Borussia Dortmund zu unterbinden.

Rund um das Europa-League-Heimspiel am Donnerstagabend (21.05 Uhr) in der Red-Bull-Arena herrscht Ausnahmezustand - und zwar in allen Bereichen. Sportlich könnte Salzburg mit dem Aufstieg ins Viertelfinale den größten Erfolg seiner jüngeren Vereinsgeschichte feiern. Nur verständlich, dass sich dieses Spektakel außergewöhnlich viele Menschen live im Stadion ansehen wollen. Doch die Dortmund-Partie ist bereits seit vergangener Woche mit 29.520 Zuschauern ausverkauft, allein an VIP-Karten hätten die Salzburger vier Mal mehr verkaufen können, als im VIP-Club überhaupt Platz haben.

Das hat die Schwarzhändler auf den Plan gerufen. Die Kartenpreise sind inzwischen ins Unermessliche gestiegen, auf manchen Portalen wurden bereits Tickets um bis zu 600 Euro gesichtet. Laut den AGB von Red Bull Salzburg ist ein Weiterverkauf der Eintrittskarten jedoch nicht erlaubt. Und die Bullen wollen gegen den Schwarzhandel auch vorgehen: Mitarbeiter sichten die Anzeigen im Internet. Bei einer eindeutigen Identifizierung aufgrund der Ticketnummer, der Reihen- bzw. Sitzplatznummer oder auch wenn der Name des Verkäufers aufscheint, wird die Karte gesperrt.

Stichwort Ausnahmezustand: Der gilt auch für den ramponierten Rasen in der Red-Bull-Arena. Eine Neuverlegung, wie ursprünglich geplant, wäre zeitlich zu knapp geworden. Deshalb wird nun Tag und Nacht am Grün im Stadion gearbeitet. Darüber hinaus wurde Borussia Dortmund gebeten, das Abschlusstraining nicht in der Bullen-Arena, sondern in der Akademie in Liefering abzuhalten. Doch der BVB lehnte ab.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Xaver Schlager. Der zuletzt in Hochform agierende Mittelfeldspieler hat muskuläre Probleme. Kapitän Alexander Walke fehlte am Sonntag beim 2:2 gegen Mattersburg krankheitshalber, sollte aber rechtzeitig fit werden.