90 Millionen Euro teuer: Bullen-Gegner tätigt Rekordtransfer

Bereits in acht Tagen ertönt in Salzburg wieder die Champions-League-Hymne: Wie die UEFA am Wochenende bekannt gab, bestreiten die Bullen ihr erstes Gruppenspiel am 6. September um 21 Uhr gegen Italiens Meister AC Milan in der Red-Bull-Arena, gefolgt von einem Auswärtsmatch an der Stamford Bridge gegen Chelsea (14. September). Schwieriger könnte der Champions-League-Auftakt für Salzburg also nicht sein. Noch dazu, weil sich beide hochkarätigen Gegner aktuell in Topform befinden. Milan gewann am Samstag gegen den FC Bologna und ÖFB-Star Marko Arnautovic nach Toren von Rafael Leão (21.) und Olivier Giroud (58./sehenswerter Volley) souverän mit 2:0. Chelsea siegte gegen Leicester City ohne den gesperrten Trainer Thomas Tuchel und in numerischer Unterzahl nach einer frühen Roten Karte gegen Conor Gallagher dank eines Doppelpacks von Raheem Sterling (47., 63.) mit 2:1 - und sorgte darüber hinaus mit einem spektakulären Transfer für Aufsehen. Der 21-jährige französische Abwehrspieler Wesley Fofana wird künftig für Chelsea verteidigen. Um Fofana von Leicester an die Stamford Bridge zu lotsen, nimmt Chelsea sage und schreibe 90 Millionen Euro in die Hand. Die "Blues" machen den 1,90-Meter-Mann damit zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten. Bislang war Harry Maguire von Manchester United (87 Mill.) der Rekordhalter.



Spielplan von Red Bull Salzburg in Gruppe E der Champions League: 6. September: Salzburg - AC Milan (21.00), 14. September: Chelsea - Salzburg (21.00), 5. Oktober: Salzburg - Dinamo Zagreb (18.45), 11. Oktober: Zagreb - Salzburg (21.00), 25. Oktober: Salzburg - Chelsea (18.45), 2. November: AC Milan - Salzburg (21.00).