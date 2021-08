Auch Malmö ist ein möglicher Salzburg-Gegner

Highlight-Woche für Red Bull Salzburg: Noch ehe der große FC Barcelona - leider ohne Superstar Lionel Messi - am Mittwoch zum Testspiel in die ausverkaufte Bullen-Arena kommt, schauen die Salzburger Meisterkicker gebannt nach Nyon. Am Montag um 12 Uhr erfolgt im UEFA-Hauptquartier in der Schweiz die Auslosung für das Champions-League-Play-off. Das Team von Trainer Matthias Jaissle ist in der letzten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Fußball-Königsklasse dank des deutlich besten Clubkoeffizienten (59,000) auf Platz eins gesetzt, die möglichen Gegner können somit wie folgt eingegrenzt werden: Es sind dies der dänische Meister Brøndby oder die jeweiligen Sieger aus den Drittrunden-Duellen der Champions-League-Qualifikation - Young Boys Bern gegen Cluj, Roter Stern Belgrad gegen Sheriff Tiraspol und Glasgow Rangers gegen Malmö FF. Theoretisch ist also auch ein Aufeinandertreffen mit Salzburgs Angstgegner möglich, an dem 21-fachen schwedischen Meister Malmö sind die Bullen bereits zwei Mal auf dem Weg in die Königsklasse gescheitert.

Auf einen Wunschgegner wollten sich Kapitän Andreas Ulmer und Co. nicht festlegen. Der Papierform nach ist jedenfalls keiner der möglichen Play-off-Gegner unschlagbar. Spieltermine sind der 17./18. bzw. 24./25. August.