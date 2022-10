Ausgebooteter Wöber gab die einzig richtige Antwort

In der Champions League gegen Dinamo Zagreb auf die Ersatzbank verbannt, gefiel Maximilian Wöber am Samstag beim 3:2-Sieg in Altach mit einem Tor und einem Assist. Für den als Linksverteidiger aufgebotenen Vizekapitän von Red Bull Salzburg eine Genugtuung, wie er im anschließenden Interview kaum verbergen konnte. "Das tut natürlich weh und ist nie schön, wenn man sich denkt, dass man eine gewisse Rolle hat", erklärte Wöber zu seiner überraschenden Ausbootung. "Ich habe aber eine gute Antwort gegeben, denke ich." Ob ...