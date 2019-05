Ausverkauftes Haus bei der Salzburger Meisterparty

Für viele aus dem Trainerteam von Red Bull Salzburg, aber auch für Stürmer Fredrik Gulbrandsen sind die Feierlichkeiten zugleich ein Abschiedsfest.

Bullenstall

Noch einmal schnüren sich die Profis von Red Bull Salzburg die Fußballschuhe, ehe es nach einer langen und intensiven Saison in die wohl verdiente Sommerpause geht. Am Sonntag gegen St. Pölten wollen sich die Meisterkicker standesgemäß mit einem Sieg verabschieden, unmittelbar nach Schlusspfiff erfolgt die Übergabe des 11,5 Kilogramm schweren, goldenen Bundesliga-Tellers an Kapitän Andreas Ulmer. Den Fans wird in der Bullen-Arena aber schon lange vor dem Anstoß ein buntes Programm im bzw. rund um das Stadion geboten. Kinder unter 14 Jahren haben am Familientag freien Eintritt. Doch Vorsicht: Für die Meisterparty waren bis gestern bereits 14.000 Tickets verkauft, damit stehen nur mehr 2000 Restkarten (ausgenommen Gästesektor) zur Verfügung.

Die Feierlichkeiten vor ausverkauftem Haus sind für einige Akteure aus der Meistermannschaft auch ein Abschiedsfest: Neben Cheftrainer Marco Rose und seinen Assistenten Alexander Zickler, Rene Maric sowie Athletikcoach Patrick Eibenberger (alle zu Mönchengladbach) sagen mit Munas Dabbur (FC Sevilla), Hannes Wolf (RB Leipzig) und Fredrik Gulbrandsen auch drei Offensivspieler in Salzburg Servus. Den Abschied Gulbrandsens bestätigte der Verein am Donnerstag. "Freddie hat sich dazu entschieden, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Gulbrandsen meinte: "Ich fühle, dass es Zeit für mich ist, etwas Neues zu machen. Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, wo es vielleicht die letzte Chance ist, in eine große Liga zu wechseln."