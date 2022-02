So macht Fußball Spaß: Salzburg ist der Konkurrenz in der Bundesliga so weit enteilt, dass es trotz Punkteteilung nach der 22. Runde am 5./6. März keinen Zweifel mehr daran gibt, dass der neue Meister genauso heißen wird wie der alte - nämlich Red Bull Salzburg. Trainer Matthias Jaissle hat mit seinem Team beim 2:0 gegen den WAC die Zähler 49, 50 und 51 gesammelt. Der Deutsche ist damit der erste Coach, der die Marke von 50 Punkten in seinen ersten ...