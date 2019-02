Beim Meister schlägt Stunde der Torjäger

Auf seine beiden Torjäger Munas Dabbur und Smail Prevljak, die gemeinsam mit je neun Toren die Schützenliste der Fußball-Bundesliga anführen, hatte der Trainer von Red Bull Salzburg, Marco Rose, in seiner Startformation gegen Rapid verzichtet. Und obwohl die Bullen vor allem vor der Pause doch einige gute Möglichkeiten vorfanden, gingen die Salzburger national erstmals in dieser Saison beim 0:2 leer aus. Rose hatte auch eine Erklärung, warum er Dabbur einmal eine Spielpause gönnte. "Weil wir natürlich schon darüber nachdenken, wer war wie belastet in den vergangenen Wochen. Munas hat fast komplett durchgespielt. Und wir wollen schon immer eine gewisse Frische auf den Platz bringen." Die brachten Patson Daka und Takumi Minamino mit, aber vor dem Tor fehlten gegen Rapid die Qualitäten eines Knipsers. Am Samstag gegen den WAC werden die Salzburger diese benötigen, denn es ist zu erwarten, dass die Bullen das Spiel bestimmen und zu vielen Strafraumszenen kommen werden. Vielleicht setzt Rose auch auf sein 18-Tore-Duo, lässt Prevljak neben Dabbur stürmen.

In eine neue Rolle schlüpft gegen den WAC auch Innenverteidiger Jerome Onguene. Nach der Verletzung von Marin Pongracic und der Sperre von Andre Ramalho ist der 21-Jährige plötzlich die Nummer eins im Abwehrzentrum. Schon gegen Rapid zeigte Onguene, dass er die Rolle übernehmen kann. Seine 95 Ballaktionen bedeuteten den Topwert in der Partie.