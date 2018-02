Bullen-Abwehrchef bekommt einen neuen Partner

Ganz sorgenfrei sieht Salzburg-Trainer Marco Rose der Partie am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad nicht entgegen. Zwar scheint Mittelfeldspieler Valon Berisha seine Hüftverletzung überwunden zu haben und für einen Einsatz bereit, aber hinter

Nationalspieler Stefan Lainer (Grippe) steht weiter ein Fragezeichen. Wie wertvoll der rechte Verteidiger für das Spiel des Meisters ist, zeigte Lainer im Hinspiel gegen Sociedad, als er den Ausgleich mit einem Kraftakt mustergültig vorbereitet hat. Da die beiden Innenverteidiger Duje Ćaleta-Car (gesperrt) und Marin Pongračić (Grippe) mit Sicherheit dem

österreichischen Meister

nicht zur Verfügung stehen,

bekommt Abwehrchef André Ramalho einen neuen Partner an seiner Seite. Jérôme Onguéné steht vor seiner ersten großen Aufgabe im Bullendress. Zwar konnte der 20-Jährige beim 4:0 gegen St. Pölten durchaus überzeugen, aber die technisch versierten Angreifer von Real Sociedad sind ein ganz anderes Kaliber als die Offensivspieler der biederen Niederösterreicher es waren.

Dass die Fans von Real Sociedad auch nach dem mageren 2:2 im Hinspiel vor einer Woche noch an ihre Mannschaft glauben, ist daran zu erkennen, dass am Donnerstag der Gäste-Sektor in der Red-Bull-Arena mit fast 2000 Spaniern prall gefüllt sein wird.