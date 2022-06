Bullen in Bramberg: "Das ist ein bisschen wie Heimkommen"

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund lobt die Trainingsbedingungen am Fuße des Wildkogels und erwartet sich im Testspiel gegen Legia Warschau neue Aufschlüsse.

Es wird geschuftet, geschwitzt und gelacht: Fußball-Doublesieger Red Bull Salzburg absolviert diese Woche sein obligatorisches Trainingslager, zum wiederholten Mal in Bramberg im Oberpinzgau. Dort ist man inzwischen fast heimisch geworden, wie Sportdirektor Christoph Freund am Montag in einem Zwischenfazit nach zwei Trainingstagen feststellte: "Wir haben super Bedingungen und viele intensive Einheiten. Es ist ein bisschen wie Heimkommen. Wir kennen das Hotel und die Leute hier und wurden wie jedes Jahr sehr gut aufgenommen." Lob hatte Freund auch für die vielen ...