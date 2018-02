Bullen-Leihgabe Atanga kann den Salzburgern weh tun

Erster gegen Letzter: Gegen den Chaos-Club St. Pölten braucht Marco Rose andere Rezepte als in der Europa League. Für Schüler mit Semesterzeugnis gibt es am Sonntag freien Eintritt.

In bester Stimmung kehrten Spieler und Trainer von Red Bull Salzburg am Freitag aus San Sebastian zurück, und das lag nicht nur am Geburtstagsständchen, das im Flugzeug für André Ramalho gesungen worden war. Der Brasilianer wurde am Freitag 26 Jahre alt. Nach seiner Auswechslung wegen muskulärer Probleme konnte er zudem schon wieder Entwarnung geben.

Es ist aber denkbar, dass Ramalho wie auch einige andere Akteure nach der intensiven Partie bei Real Sociedad am Sonntag (16.30) im Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten eine Erholungspause erhält. "Jeder in diesem Kader hat sich Einsätze verdient", deutete Trainer Marco Rose seine Absicht zur Rotation an.

In jedem Fall wartet ein ganz anderes Spiel als noch am Donnerstag auf seine Mannschaft. Statt eines spielstarken Gegners geht es diesmal gegen das Tabellenschlusslicht, das mit schlichten Mitteln zum Erfolg kommen will. Rose sagt dazu: "Unser Anspruch ist, Widerstände jeder Art zu überwinden. Das soll uns auch gegen ein tief verteidigendes Team gelingen."

Bei den weit abgeschlagenen Niederösterreichern herrscht Unruhe: Nach dem Rücktritt von Präsident Gottfried Tröstl trennte sich der Club am Freitag von Sportdirektor Markus Schupp. Rose sagte: "St. Pölten wird irgendwann wieder Spiele gewinnen. Es sollte nur noch nicht bei uns passieren." Schon gar nicht soll Bullen-Leihgabe David Atanga just gegen Salzburg stechen. Rose sagt: "Wir werden verhindern müssen, dass er uns weh tut."

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben am Sonntag bei Vorweis ihres Semesterzeugnisses freien Eintritt.