Bullen-Stürmer Hwang bringt sich in WM-Form

Neben dem Südkoreaner verlängern noch sechs weitere Profis von Red Bull Salzburg die Mammutsaison mit internationalen Einsätzen.

Mit Stefan Lainer, Xaver Schlager und Torhüter Cican Stankovic steht diese und nächste Woche ein Trio von Meister Red Bull Salzburg im Aufgebot des österreichischen Fußball-Nationalteams. Bei allen dreien ist es allerdings unwahrscheinlich, dass sie heute, Mittwoch, im Testspiel gegen WM-Gastgeber Russland zum Einsatz kommen. Lainer laborierte zuletzt an leichten Fersenproblemen, Debütant Stankovic dürfte hinter Heinz Lindner und Jörg Siebenhandl nur die Nummer drei sein. Und Schlager rückte erst am Montag nach Abschluss der 36. und letzten Bundesliga-Runde ins Teamcamp ein, hat also erst einen vollen Trainingstag bei der ÖFB-Auswahl in den Beinen.

Hee-Chan Hwang hat indessen schon einen Länderspiel-Einsatz absolviert, einen höchst erfolgreichen noch dazu. Der Bullen-Stürmer feierte mit Südkorea in einem WM-Vorbereitungsspiel in Daegu gegen Honduras einen 2:0-Sieg. Hwang spielte dabei an der Seite von Tottenham-Star Heung-Min Son durch und bereitete das 2:0 vor. Südkorea trifft bei der WM-Endrunde ab 14. Juni in Russland auf Weltmeister Deutschland, Schweden und Mexiko.

Ebenfalls in der unmittelbaren WM-Vorbereitung befindet sich Duje Caleta-Car mit dem kroatischen Nationalteam. Der Innenverteidiger besitzt beste Chancen, auch die letzte Kaderreduktion zu überstehen. Eine WM-Nominierung wäre für den Team-Debütanten die Krönung nach einer ohnehin schon sensationellen Saison mit Meister und Europa-League-Halbfinalist Red Bull Salzburg.

Auch Munas Dabbur tritt seinen Sommerurlaub etwas später an. Zuvor noch testet der Bundesliga-Torschützenkönig mit dem israelischen Nationalteam in Jerusalem gegen WM-Mitfavorit Argentinien rund um Superstar Lionel Messi. Und Bullen-Youngster Dominik Szoboszlai spielt mit Ungarns Nationalmannschaft gegen Weißrussland (6. Juni in Brest) und Australien (9. Juni in Budapest).